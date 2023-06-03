Війна в Україні: Лайма Вайкуле влаштує концерт на підтримку України

Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Співачка Лайма Вайкуле, яка засудила в своїх інтерв'ю російську агресію, від слів перейшла до діла. Артистка взялася за організацію блгодійного концерта на користи України.

Про це на офіційному сайті концерту.

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Лайма Вайкуле у липні проведе в Юрмалі благодійний концерт, на якому виступатимуть чимало українських та закордонних зірок. Також на сцену вийде лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич. Музикант з самого початку війни підтримував Україу, за що в Росії його визнали "іноагентом".

ЗМІ поширили список учасників концерту, серед яких Віра Брежнєва, португалець Сальвадор Собрал, який здобув переміг на Євробаченні-2017. До речі, конкурс проводився в Україні. Долучаться до збору коштів на користь України і Макс Барських, Надя Дорофєєва, Микита Алексєєв, Ніно Катамадзе та Семен Слєпаков. Можливо, шоу відвідає зіркова родина Пугачової та Галкіна.

Вартість квитків варіюється від 55 до 330 євро

Нагадаємо, Віра Брежнєва до 24 лютого 2022 року працювала і жила в Росії, але після повномаштабного вторгнення РФ, залишила країну-агресора. Зірка працювала волонтером у Польші, а згодом стала співати українською. Також, говорять, що її позиція спричинила проблеми у стосунках з чоловіком Констянтином Меладзе.

Раніше Лайма Вайкуле спростувала свою ворожнечу з Ротару та прокоментувала орієнтацію Галкіна.

Також Вайкуле в інтерв’ю блогеру Дмитру Гордону артистка розповіла, де була раніше та як перемогти окупанта.