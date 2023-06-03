Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лайма Вайкуле влаштує концерт на підтримку України: хто долучиться із зірок arrow

Лайма Вайкуле влаштує концерт на підтримку України: хто долучиться із зірок

3 червня 2023 12:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Війна в Україні: Лайма Вайкуле влаштує концерт на підтримку України
Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Лайма Вайкуле, яка засудила в своїх інтерв'ю російську агресію, від слів перейшла до діла. Артистка взялася за організацію блгодійного концерта на користи України.

Про це на офіційному сайті концерту.

Читайте також:

Лайма Вайкуле у липні проведе в Юрмалі благодійний концерт, на якому виступатимуть чимало українських та закордонних зірок. Також на сцену вийде лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич. Музикант з самого початку війни підтримував Україу, за що в Росії його визнали "іноагентом".

ЗМІ поширили список учасників концерту, серед яких Віра Брежнєва, португалець Сальвадор Собрал, який здобув переміг на Євробаченні-2017. До речі, конкурс проводився в Україні. Долучаться до збору коштів на користь України і Макс Барських, Надя Дорофєєва, Микита Алексєєв, Ніно Катамадзе та Семен Слєпаков. Можливо, шоу відвідає зіркова родина Пугачової та Галкіна.

Вартість квитків варіюється від 55 до 330 євро

Нагадаємо, Віра Брежнєва до 24 лютого 2022 року працювала і жила в Росії, але після повномаштабного вторгнення РФ, залишила країну-агресора. Зірка працювала волонтером у Польші, а згодом стала співати українською. Також, говорять, що її позиція спричинила проблеми у стосунках з чоловіком Констянтином Меладзе.

Раніше Лайма Вайкуле спростувала свою ворожнечу з Ротару та прокоментувала орієнтацію Галкіна.

Також Вайкуле в інтерв’ю блогеру Дмитру Гордону артистка розповіла, де була раніше та як перемогти окупанта. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB