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Украина достойно выступила на "Евровидении-2023": перформанс группы TVORCHI

14 мая 2023 00:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Выступление Украины на "Евровидении 2023": видео
Группа TVORCHI на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В финале песенного конкурса "Евровидение-2023" выступила украинская группа TVORCHI. К парням из Тернополя было приковано внимание почти 200 млн аудитории музыкального соревнования. Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк вышли на сцену под 19-м номером.

Новини.LIVE расскажет о выступлении украинцев.

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TVORCHI на "Евровидении-2023"

Музыканты исполнили песню Heart of Steel (Сердце из стали), символизирующую мощь и единство украинского народа. Стилизованный номер в цветах украинского флага вызвал оживленные эмоции среди поклонников конкурса.

Саунд, постановка, которой занимался продюсер певца ALEKSEEV, режиссер Олег Боднарчук и энергетика не прошли мимо публики — она громко аплодировала группе TVORCHI.

Накануне своего выступления Джеффри и Андрей подчеркнули, что не думают о победе на конкурсе. Они, как и все украинцы, мечтают о другой победе.

Напомним, ранее мы писали, кто из звезд выставляет баллы от Украины на "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, группа Go_A и Джамала открыли финал "Евровидения-2023".

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