Виступ України на "Євробаченні 2023": відео

Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

У фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023" виступив український гурт TVORCHI. До хлопців з Тернополя була прикута увага майже 200 млн аудиторія музичного змагання. Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк вийшли на сцену під 19 номером.

Новини.LIVE розкаже про виступ українців.

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Музиканти виконали пісню Heart of Steel (Серце зі сталі), яка символізує міць та єдність українського народу. Стилізований номер в кольорах українського прапора викликав жваві емоції серед шанувальників конкурсу.

Саунд, постановка, якою займався продюсер співака ALEKSEEV, режисер Олег Боднарчук та енергетика не пройшли повз публіки — вона гучно аплодувала гурту TVORCHI.

Напередодні свого виступу, Джеффрі та Андрій наголосили, що не думають про перемогу на конкурсі. Вони, як і всі українці, мріють про іншу перемогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з зірок виставляє бали від України на "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023".