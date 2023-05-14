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Україна гідно виступила на "Євробаченні-2023": перформанс гурту TVORCHI

14 травня 2023 00:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Виступ України на "Євробаченні 2023": відео
Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023" виступив український гурт TVORCHI. До хлопців з Тернополя була прикута увага майже 200 млн аудиторія музичного змагання. Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк вийшли на сцену під 19 номером. 

Новини.LIVE розкаже про виступ українців. 

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TVORCHI на "Євробаченні-2023"

Музиканти виконали пісню Heart of Steel (Серце зі сталі), яка символізує міць та єдність українського народу. Стилізований номер в кольорах українського прапора викликав жваві емоції серед шанувальників конкурсу. 

Саунд, постановка, якою займався продюсер співака ALEKSEEV, режисер Олег Боднарчук та енергетика не пройшли повз публіки — вона гучно аплодувала гурту TVORCHI. 

Напередодні свого виступу, Джеффрі та Андрій наголосили, що не думають про перемогу на конкурсі. Вони, як і всі українці, мріють про іншу перемогу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з зірок виставляє бали від України на "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023". 

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