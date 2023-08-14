Украинский режиссер сбежала в Россию и призналась в любви к Санкт-Петербургу

Режиссер Оксана Байрак. Фото: Google

В соцсетях активно обсуждают новые публикации режиссера Оксаны Байрак, которые она сделала в России. Не секрет, что звезда с 2014 года живет и работает в стране-террористе. Впрочем, ходили слухи, будто она во время полномасштабной войны была в Одесской области. Теперь же известно, где находится предательница.

Соответствующая публикация появилась в одном из кинематографических блогов в Instagram.

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Страница режиссера в Instagram недоступна для жителей Украины. Впрочем, Байрак активно публикует фото и видео из РФ и занимается с местными актерами. По информации, которая распространяется в соцсетях, она уехала из Украины только в июле. Однако следует отметить, что тогда она начала активно публиковать контент и ставить геолокацию Россия.

Режиссер выразила свое восхищение родным городом диктатора Владимира Путина и написала комплименты бывшей столице страны-террориста.

"Питер и Ленинград (это один и тот же город. — Ред.), мои любовь и восхищение. Самый красивый и устойчивый город во Вселенной", — написала Байрак.

Также звездная предательница попросила не писать ей негативные комментарии под публикациями. Байрак заявила, что больше ни с кем не будет спорить.

Скриншот: Instagram/kono.sity

Напомним, ранее мы писали, что Оксана Байрак вышла на связь после взрыва на Крымском мосту. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера, сбежавшего в Россию.