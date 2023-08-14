Українська режисерка втекла до Росії та зізналась у любові до Санкт-Петербурга

Режисерка Оксана Байрак. Фото: Google

В соцмережах активно обговорюють нові публікації режисерки Оксани Байрак, які вона зробили в Росії. Не секрет, що зірка з 2014 року живе і працює в країні-терористі. Втім ходили чутки, нібито вона під час повномасштабної війни була в Одеській області. Тепер же відомо, де саме перебуває зрадниця.

Відповідна публікація з’явилась в одному з кінематографічних блогів в Instagram.

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Сторінка режисерки в Instagram недоступна для жителів України. Втім, Байрак активно публікує фото та відео з РФ та обіймається з місцевими акторами. За інформацією, яка шириться в соцмережах, вона виїхала з України лише в липні. Втім, слід зазначити, що тоді вона почала активно публікувати контент та ставити геолокацію Росію.

Режисерка висловила своє захоплення рідним містом диктатора Володимира Путіна та написала компліменти колишній столиці країни-терориста.

"Пітер і Ленінград (це одне й те саме місто. — Ред.), мої любов та захоплення. Найкрасивіше та найстійкіше місто у Всесвіті", — написала Байрак.

Також зіркова зрадниця попросила не писати їй негативні коментарі під публікаціями. Байрак заявила, що більше ні з ким не сперечатиметься.

Скриншот: Instagram/kono.sity

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оксана Байрак вийшла на зв’язок після вибуху на Кримському мосту. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера, який втік до Росії.