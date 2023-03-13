Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера: що він зробив

Телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча

Наприкінці минулого року відомий режисер Тарас Голубков (працював над кліпами Артема Пивоварова, гурту "Скрябін" та інших зірок) попросив у Міністерства культури та інформаційної політики дозволу на виїзд, щоб зняти документальний фільм про війну в Україні The War Diary. А насправді поїхав співпрацювати з пропутінською співачкою Клавою Кокою. Про це стало відомо тільки нещодавно.

На зраду кліпмейкера у своїх Instastories відреагувала телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча.

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Через резонансну втечу в росію Голубкова під загрозою стала можливість інших українських знаменитостей чоловічої статі брати участь у благодійних ініціативах за межами країни. Так, наприклад, до Лондона на концерт не змогли поїхати учасники гурту KAZKA.

Катерина Осадча зазначила, що вже кілька днів в її голові не вкладається, як Голубков міг взяти дозвіл на зйомки документального фільму про війну в Україні, а сам використав його в комерційних цілях на території країни-терориста.

"Велике бажання подивитися в очі цьому покидьку Тарасу Голубкову. Хоча дуже сподіваюсь, що найближчим часом буде процедура, коли ми усі зможемо його побачити за гратами", — написала Осадча.

У своїй сторіз телеведуча відмітила акаунти Офісу Президента України, Національної поліції та Мінкульту.

Тарас Голубков

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські знаменитості, серед яких гурт TVORCHI, письменник Сергій Жадан, солістка KAZKA Олександра Заріцька та інші, відстоюють можливість виїзду за кордон. Також ми розповідали, що стендапер-втікач Щегель назвав Україну "цирком", а українців — "пацюками".