Украинские знаменитости поздравили Киев с днем рождения

Город Киев. Фото: Volodymyr CHeppel

Сегодня, 28 мая, столица Украины отмечает день рождения. Киеву исполнился 1541 год. По этому поводу звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют один из своих любимых городов с праздником.

Соответствующие публикации появились в соцсетях знаменитостей.

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Дмитрий Монатик (MONATIK)

Певец опубликовал динамичное креативное видео с фото Киева до и после начала полномасштабной войны.

"С праздником тебя, столица столиц! В Киеве я нашел все, что искал. Увидел те моменты, о которых только мог мечтать. Город невероятной энергии, город мечтаний", — написал Дмитрий.

Павел Зибров

Певец опубликовал архивное фото с Майдана Незалежности. Артист подписал снимок фрагментом текста своей композиции "Крещатик", в которой упоминает каштаны.

"Мой любимый город, с Днем Рождения!

Непокоренный, сильный, красивый, прогрессивный!

Мирного неба и Победы! Обнимаю вас, киевляне", — добавил Зибров.

Андрей Бедняков

Шоумен опубликовал серию архивных фотографий с супругой и дочерью, которые сейчас живут в США.

"Сколько бы вы ни забросали ракетами и дронами Киев — он все равно будет лучше всех ваших городов вместе взятых. У вас такого нет. И не будет.

С днем рождения, столица", — написал Бедняков.

Маша Ефросинина

Шоувумен Маша Ефросинина. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская. Скриншот: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Рамина Эсхакзай

"Сегодня День моего родного города. Я здесь родилась, росла и реализую себя. Несмотря на ночную атаку рашистов, этот день не испортить", — написала блогерша.

Ольга Сумская

"С днем рождения, столица наших сердец. Такой родной, сильный и несгибаемый. Эта сила в нашей любви и вере! Сегодня враг пытался истощить и сломать. Зато появятся еще большая стойкость! В эту ночь мы пережили самую массированную атаку врага с начала войны! Каждую секунду перед глазами наши мальчики, наши герои, которые защищают нас от бесчеловечных людей. Кланяемся воинам противовоздушной обороны", — написала актриса.

Анатолий Анатолич

На своем YouTube-канале шоумен представил эксклюзивный полуторачасовой эпизод о Киеве. Участие в съемках приняли Дмитрий Монатик, юморист Василий Байдак, шоумены Александр Педан, Андрей Бедняков и другие.

Напомним, ранее мы писали, какие подарки от мира получал Киев. Также мы рассказывали, как знаменитости отреагировали на ночную атаку вражеских дронов на столицу Украины в День Киева.