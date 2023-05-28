Атака "шахедів" на столицю в День Києва: реакція знаменитостей

Наслідки атаки "шахедів" на Київ. Фото: Reuters

В 1541-річницю Києва окупанти здійснили наймасованішу за час повномасштабної війни дронову атаку на столицю. Сили ППО збили майже всі запушені росіянами безпілотники. Разом з мільйонами жителями та гостями столиці не спали й деякі знаменитості.

Новини.LIVE розкаже про реакції зірок українського шоу-бізнесу на черговий нічний терор окупантів.

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Олександра Заріцька (гурт KAZKA)

30-річна співачка, яка оголосила про свої заручини, розповіла в Instastories, що не почула тривоги та прокинулась вже від роботи ППО.

"Голосу не має, сил теж. Важка ніч. Але як у всіх українців — ніч це одне, вдень зовсім інше. Сьогодні день Києва. Обов’язково треба пройтись своїми улюбленими місцями", — написала Заріцька.

Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька. Скриншот: Instagram/kazka.band

Світлана Тарабарова

Не спала в столиці з трьома дітьми й 32-річна уродженка Херсонщини, співачка Світлана Тарабарова.

"Як передати стан, коли ти буквально від страху закриваєш дитину своїм тілом? Ніяк. Злість вже не прокидається навіть, вона не засинає. Будемо працювати ще більше. Тримайтесь", — написала Тарабарова.

Скриншот: Instagram/tarabarova

Маша Єфросиніна

Шоувумен Маша Єфросиніна. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Володимир Дантес

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Джамала

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Ксенія Мішина

Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Свати", акторка Анна Кошмал, ледь не стала жертвою невідомих, які напали на неї прямо в серці нашої країни — Києві. Також ми розповідали, що ексучасниці гурту "Алібі", сестри Завальські, підготували сюрприз до Дня Києва.