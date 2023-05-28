Українські знаменитості привітали Київ з днем народження

Місто Київ. Фото: google.com

Сьогодні, 28 травня, столиця України святкує день народження. Києву виповнився 1541 рік. З цієї нагоди зірки українського шоу-бізнесу вітають одне зі своїх улюблених міст зі святом.

Відповідні публікації з’явились у соцмережах знаменитостей.

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Дмитро Монатік (MONATIK)

Співак опублікував динамічне креативне відео з фото Києва до і після початку повномасштабної війни.

"Зі святом тебе, столиця столиць! У Києві я знайшов все, що шукав. Побачив ті моменти, про які тільки міг мріяти. Місто неймовірної енергії, місто мрій", — написав Дмитро.

Павло Зібров

Співак опублікував архівне фото з Майдану Незалежності. Артист підписав знімок фрагментом тексту своєї композиції "Хрещатик", в якій згадує каштани.

"Моє улюблене місто, з Днем Народження!

Нескорене, сильне, красиве, прогресивне!

Мирного неба та Перемоги! Обіймаю вас, кияни", — додав Зібров.

Андрій Бєдняков

Шоумен опублікував серію архівних фотографій з дружиною та донькою, які зараз живуть в США.

"Скільки б ви не закидали ракетами і дронами Київ — він все одно буде кращим за всі ваші міста разом узяті. У вас такого нема. І не буде.

З днем народження, столице", — написав Бєдняков.

Маша Єфросиніна

Шоувумен Маша Єфросиніна. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська. Скриншот: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Раміна Есхакзай

"Сьогодні День мого рідного міста. Я тут народилася, зростала та реалізовую себе. Незважаючи на нічну атаку рашистів, цей день не зіпсувати", — написала блогерка.

Ольга Сумська

"З днем народження, столиця наших сердець Такий рідний, сильний і незламний. Ця сила в нашій любові і вірі! Сьогодні ворог намагався виснажити та зламати. Натомість з’являться ще більша стійкість! В цю ніч ми пережили наймасованішу атаку ворога з початку війни!Щосекунди перед очима наші хлопчики, наші герої, які захищають нас від нелюдей. Вклоняємося воїнам протиповітряної оборони", — написала акторка.

Анатолій Анатоліч

На своєму YouTube-каналі шоумен презентував ексклюзивний півторагодинний епізод про Київ. Участь в зймоках взяли Дмитро Монатік, гуморист Василь Байдак, шоумени Олександр Педан, Андрій Бєдняков та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, які подарунки від світу отримував Київ. Також ми розповідали, як знаменитості відреагували на нічну атаку ворожих дронів на столицю України в День Києва.