Украинский блогер заставил путинистку Бузову бежать в гостиничный номер в Швейцарии

Российская певица, шоувумен Ольга Бузова. Фото: росСМИ.

Артисты российского шоу-бизнеса, открыто поддерживающие кровавый режим Кремля, несмотря на санкции, спокойно ездят и отдыхают странами мира. Так, например, украинский блогер Андрей Белясник встретил в лобби швейцарской гостиницы пропагандистку, блогершу и певицу Ольгу Бузову.

Соответствующее видео появилось в его Instagram.

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Украинцы встретили путинистку в отеле The Dolder Grand в Цюрихе (Швейцария).

"В Украине детей убивают, а здесь россиянки стоят? Тебе, Бузова, показать кадры убитых детей и разбитых городов?", — возмутились украинцы.

Бузова не стала отвечать и быстро направилась в номер.

"Реакцию на наши слова вы сами видите. Вот только я не понимаю, почему человек поддерживает войну и действия своего правительства, раздающего гуманитарку чмобикам на Донбассе — путешествует по загнивающей Европой? Покупает одежду зарубежных брендов? Многие слова вылетели из головы, не все было сказано. Но никогда не будет оправдания тем, кто поддерживает войну", — написал блогер Андрей Белясник.

К слову, уже 9 мая Бузова была в первых рядах на трибунах на Красной площади в Москве, где прошел военный парад диктатора Путина.

Напомним, ранее мы писали, что участницы российской группы "Тату", поддержавшие политику Кремля, воссоединились: одна из них беременна. Также мы рассказывали, что российский актер, путинист Иван Охлобыстин уродливым голосом озвучил пропагандистский мультфильм о войне в Украине.