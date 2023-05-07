Учасниці "Тату", які підтримали політику Кремля, возз'єдналися: одна з них вагітна

Учасниці російського гурту "Тату". Фото: колаж Новини.LIVE

Учасниці російського гурту "Тату", які підтримали криваву політику Кремля, в черговий раз возз'єдналися. На сцені одного з футбольних стадіонів в Санкт-Петербурзі пропагандистки заспівали свій хіт "Нас не догонят". Рудоволоса учасниця, Лєна Катіна, стрибала перед росіянами на останніх місяцях вагітності.

Новини.LIVE розкаже про виступ "Тату" та як солістки підтримали кривавий режим РФ.

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Виступ "Тату"

Це вже другий виступ пропагандисток за останній рік. У вересні 2022-го Юлія Волкова та Лєна Катіна за великий гонорар возз’єднались та виступили на стадіоні в Мінську. За що отримали хейт переважно від шанувальників з Латинської Америки.

Попри те, що "Тату" вже давно не на слуху, вони й досі популярні в багатьох країнах світу. Тоді фанати обурились, що співачки заспівали під носом диктатора Олександра Лукашенка.

Цього разу вагітна другою дитиною Катіна та майже безголоса (втратила голос внаслідок операцій та онкології) Волкова тішили росіян на стадіоні у Санкт-Петербурзі.

Позуючи перед фотографами Лєна та Юля прямо сказали, що бояться, аби їх не засудили в країні-терористі за "пропаганду" ЛГБТ. Тому сильно перед камерами не обіймались та не цілувалися.

Як підтримали владу РФ

2018 року Юлія Волкова поїхала на концерт з нагоди відкриття Керченського мосту. Тоді вона виступила у прямому етері федерального каналу країни-терориста перед будівельниками та чиновниками.

Того ж року Лєна Катіна дала концерти в окупованих Донецьку та Луганську. Співачка підтримала окупаційну владу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський актор, путініст Іван Охлобистін потворним голосом озвучив пропагандистський мультфільм про війну в Україні. Також ми писали, що путініст Філіп Кіркоров обізвав Президента України Володимира Зеленського та розповів про їхню останню зустріч.