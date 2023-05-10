Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Український блогер змусив путіністку Бузову тікати в готельний номер у Швейцарії arrow

Український блогер змусив путіністку Бузову тікати в готельний номер у Швейцарії

10 травня 2023 16:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Український блогер змусив путіністку Бузову тікати в готельний номер у Швейцарії
Російська співачка, шоувумен Ольга Бузова. Фото: росЗМІ.
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Артисти російського шоу-бізнесу, які відкрито підтримують кривавий режим Кремля, попри санкції спокійно їздять та відпочивають країнами світу. Так, наприклад, український блогер Андрій Беляснік зустрів в лобі швейцарського готелю пропагандистку, блогерку та співачку Ольгу Бузову. 

Відповідне відео з'явилось в його Instagram.

Читайте також:

Подробиці 

Українці зустріли путіністку в готелі The Dolder Grand у Цюриху (Швейцарія). 

"В Україні дітей убивають, а тут росіянки стоять? Тобі, Бузова, показати кадри вбитих дітей і розбитих міст?", — обурились українці.

Бузова не стала відповідати та швиденько попрямувала в номер.

"Реакцію на наші слова ви самі бачите. Ось тільки я не розумію, чому людина підтримує війну і дії свого уряду, яка роздає гуманітарку чмобикам на Донбасі — подорожує Європою, що загнивала? Купує одяг закордонних брендів? Багато слів вилетіли з голови, не все було сказано. Але ніколи не буде виправдання тим, хто підтримує війну", — написав блогер Андрій Беляснік.

До речі, вже 9 травня Бузова була в перших рядах на трибунах на Червоній площі в Москві, де пройшов військовий парад диктатора Путіна. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниці російського гурту "Тату", які підтримали політику Кремля, возз'єдналися: одна з них вагітна. Також ми розповідали, що російський актор, путініст Іван Охлобистін потворним голосом озвучив пропагандистський мультфільм про війну в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB