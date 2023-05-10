Український блогер змусив путіністку Бузову тікати в готельний номер у Швейцарії

Російська співачка, шоувумен Ольга Бузова. Фото: росЗМІ.

Артисти російського шоу-бізнесу, які відкрито підтримують кривавий режим Кремля, попри санкції спокійно їздять та відпочивають країнами світу. Так, наприклад, український блогер Андрій Беляснік зустрів в лобі швейцарського готелю пропагандистку, блогерку та співачку Ольгу Бузову.

Відповідне відео з'явилось в його Instagram.

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"В Україні дітей убивають, а тут росіянки стоять? Тобі, Бузова, показати кадри вбитих дітей і розбитих міст?", — обурились українці.

Бузова не стала відповідати та швиденько попрямувала в номер.

"Реакцію на наші слова ви самі бачите. Ось тільки я не розумію, чому людина підтримує війну і дії свого уряду, яка роздає гуманітарку чмобикам на Донбасі — подорожує Європою, що загнивала? Купує одяг закордонних брендів? Багато слів вилетіли з голови, не все було сказано. Але ніколи не буде виправдання тим, хто підтримує війну", — написав блогер Андрій Беляснік.

До речі, вже 9 травня Бузова була в перших рядах на трибунах на Червоній площі в Москві, де пройшов військовий парад диктатора Путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниці російського гурту "Тату", які підтримали політику Кремля, возз'єдналися: одна з них вагітна. Також ми розповідали, що російський актор, путініст Іван Охлобистін потворним голосом озвучив пропагандистський мультфільм про війну в Україні.