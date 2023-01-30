Фильм Клондайк выйдет в кинопрокат в США

Фото из фильма "Клондайк", который выйдет в кинопрокат в США

Фильм "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач, который был избранный кандидатом от Украины на премию "Оскар", выйдет в кинопрокат в США. Дистрибьюцией фильма за океаном занимается компания Samuel Goldwyn Films.

Об этом говорится на сайте Государственного агентства Украины по кино.

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"Мы рады представить невероятно важный фильм Марины Эр Горбач зрителям в США. Этот прекрасный фильм — о тяжелой реальности, с которой все еще сталкивается народ Украины", — сказал вице-президент по продажам Samuel Goldwyn Films Майлз Файнебург.

Samuel Goldwyn Films — известная в США лицензирующая, выпускающая и распространяющая артхаусное, независимое и иностранное кино кинокомпания.

О фильме

Кроме Госкино к финансированию драмы присоединилось Министерство культуры и туризма Турции. Общая смета составила почти 26 млн гривен. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2022 года.

События фильма разворачиваются в 2014 году, в селе Грабово Донецкой области. Молодая пара ждет рождения своего первого ребенка. Появление вооруженных чужаков на окраинах села на всех произвело одинаковое впечатление. А вот решения, как теперь действовать, все принимают разные.

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Клондайк" получил награды на кинофестивалях в Турции и Греции. Также мы рассказывали, что звезда фильмов "Клондайк" и "Плохие дороги", актриса Оксана Черкашина сыграла свадьбу с режиссером-документалисткой Зоей Лактионовой.