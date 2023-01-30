Фільм Клондайк вийде у кінопрокат у США

Кадри з фільму "Клондайк", який вийде у кінопрокат у США

Фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач, який був обраний кандидатом від України на премію "Оскар", вийде у кінопрокат у США. Дистриб'юцією стрічки за океаном займається компанія Samuel Goldwyn Films.

Про це йдеться на сайті Державного агентства України з питань кіно.

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"Ми раді представити неймовірно важливий фільм Марини Ер Горбач глядачам у США. Цей прекрасний фільм — про важку реальність, з якою все ще стикається народ України", — сказав віцепрезидент із продажів Samuel Goldwyn Films Майлз Файнебург.

Samuel Goldwyn Films — відома в США кінокомпанія, яка ліцензує, випускає та розповсюджує артхаусне, незалежне та іноземне кіно.

Про фільм

Окрім Держкіно, до фінансування драми долучилося Міністерство культури та туризму Туреччини. Загальний кошторис становив майже 26 млн гривень. Світова прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2022 року.

Події фільму розгортаються 2014 року, в селі Грабове на Донеччині. Молода пара чекає на народження своєї першої дитини. Поява озброєних чужинців на околицях села на всіх справила однаково сильне враження. А ось рішення, як тепер діяти, усі приймають різні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Клондайк" здобув нагороди на кінофестивалях в Туреччині та Греції. Також ми розповідали, що зірка фільмів "Клондайк" та "Погані дороги", акторка Оксана Черкашина зіграла весілля з режисеркою-документалісткою Зоєю Лактіоновою.