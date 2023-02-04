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Украинский фильм "Ля Палисиада" получил престижную награду в Нидерландах

4 февраля 2023 11:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинский фильм Ля Палисиада наградили на кинофестивале в Роттердаме
Кадр из фильма "Ля Палисиада"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинские фильмы продолжают собирать награды на самых престижных кинофестивалях мира. Полнометражный дебют режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" получил приз FIPRESCI на Роттердамском международном кинофестивале (Нидерланды).

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.

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Подробности

Лента была представлена в основном конкурсе фестиваля Tiger competition. Впервые с 2008 года в главный конкурс Роттердамского кинофестиваля попал украинский фильм. И им стал именно "Ля Палисиада" о последней смертной казни в Украине в 1996 году.

Лента снята в жанре постсоветского нуара. История разворачивается за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.

В центре сюжета — судебный психиатр, чья спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в запутанной истории убийства милиционера. Герой начинает сомневаться в правильности системы правоохранительных органов, видя всю беззаконность проведения судебных экспериментов над подозреваемым.

Международный кинофестиваль в Роттердаме — это конкурс новаторских фильмов, открывший миру немало мастеров авторского кино, таких как Хон Сан Су, Келли Райкарт и Кристофер Нолан, дебютный неонуар которого "Преследование" победил в Роттердаме в 1999 году.

Украина в последний раз была представлена в главном конкурсе фестиваля в 2008-м фильмом Игоря Подольчака "Менины".

Напомним, ранее мы писали, что документальный фильм американского актера и Шона Пенна о войне в Украине покажут на Берлинале в этом году. Также мы рассказывали, что в Киеве анонсировали фестиваль "Неделя израильского кино".

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