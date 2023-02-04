Український фільм Ля Палісіада нагородили на кінофестивалі в Роттердамі

Кадр з фільму "Ля Палісіада"

Українські фільми продовжують збирати нагороди на престижних кінофестивалях світу. Повнометражний дебют режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіала" отримав приз FIPRESCI на Роттердамському міжнародному кінофестивалі (Нідерланди).

Про це повідомляє Державна агенція України з питань кіно.

Деталі

Стрічка була представлена в основному конкурсі фестивалю Tiger competition. Вперше з 2008 року в головний конкурс Роттердамського кінофестивалю потрапив український фільм. І ним став саме "Ля Палісіада" про останню смертну кару в Україні в 1996 році.

Стрічка знята в жанрі пострадянського нуару. Історія розгортається в за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

У центрі сюжету — судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить усю беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним.

Міжнародний кінофестиваль у Роттердамі — це конкурс новаторських фільмів, що відкрив світу чимало майстрів авторського кіно, таких як Хон Сан Су, Келлі Райкарт та Крістофер Нолан, дебютний неонуар якого "Переслідування" переміг у Роттердамі у 1999 році.

Україна востаннє була представлена у головному конкурсі фестивалю у 2008-му фільмом Ігоря Подольчака "Меніни".

Нагадаємо, раніше ми писали, що документальний фільм американського актора та Шона Пенна про війну в Україні покажуть на цьогорічному Берлінале. Також ми розповідали, що у Києві анонсували фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно".