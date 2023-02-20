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Украинский фильм получил награду на Berlinale Co-Production Market

20 февраля 2023 19:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинский фильм Слеповидение получил награду на Berlinale Co-Production Market
В столице Германии в самом разгаре Берлинский международный кинофестиваль
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В столице Германии в самом разгаре Берлинский международный кинофестиваль. Одновременно проходит и Berlinale Co-Production Market. Это отраслевая инициатива Берлинале вместе с Европейским кинорынком, Berlinale Talents и World Cinema Fund.

На кинорынке отметили украинский фильм, сообщает Госкино.

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Подробности

Лента "Слевидения" режиссера Руслана Батицкого компании наградили премией Eurimages Special Co-Production Development Award в размере 20 тысяч евро. Европейский фонд поддержки кинопроизводства Eurimages выделил дополнительный приз специально для украинского фильма, называя проект особенно многообещающим.

Berlinale Co-Production Market — это пятидневное событие фестиваля, которое собирает 600 избранных международных продюсеров, торговых агентов, дистрибьюторов, а также представителей вещания и финансирования, активно работающих в международной копродукции. Здесь представлены проекты новых полнометражных и драматических сериалов, а также можно найти партнеров по совместному производству и финансированию.

Berlinale Co-Production Market продлится до 22 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что на Берлинале-2023 представлены шесть украинских фильмов и две международные ленты о нашей стране.

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