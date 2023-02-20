Український фільм Сліпобачення отримав нагороду на Berlinale Co-Production Market

Український фільм отримав нагороду на Berlinale Co-Production Market
В столиці Німеччині в самому розпалі Берлінський міжнародний кінофестиваль. Одночасно проходить й Berlinale Co-Production Market. Це галузева ініціатива Берлінале разом із Європейським кіноринком, Berlinale Talents і World Cinema Fund.
На кіноринку відзначили український фільм, повідомляє Держкіно.
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Деталі
Стрічку "Сліпобачення" режисера Руслана Батицького компанії нагородили премією Eurimages Special Co-Production Development Award у розмірі 20 тисяч євро. Європейський фонд підтримки кіновиробництва Eurimages виділив додатковий приз спеціально для українського фільму, називаючи проєкт особливо багатообіцяльним.
Berlinale Co-Production Market — це п’ятиденна подія фестивалю, яка збирає 600 обраних міжнародних продюсерів, торгових агентів, дистриб’юторів, а також представників мовлення та фінансування, які активно працюють у міжнародному копродукції. Тут представлені проєкти нових повнометражних і драматичних серіалів, а також можна знайти партнерів для спільного виробництва та фінансування.
Berlinale Co-Production Market триватиме до 22 лютого.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Берлінале-2023 представлені шість українських фільмів, та дві міжнародні стрічки про нашу країну.