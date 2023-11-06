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Украинский певец советует полякам вступить в "Российскую империю"

6 ноября 2023 19:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинский певец советует полякам вступить в "Российскую империю"
Фронтмен группы "Пошлая Моллb" Кирилл Тимошенко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Фронтмен русскоязычной украинской группы "Пошлая Молли" Кирилл Тимошенко сейчас находится в Польше. В столице страны, которая во время полномасштабной войны предоставила убежище многим нашим землякам, он позволил себе радикальные высказывания касательно польского языка.

Соответствующее видео появилось в сториз его Instagram.

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"Пошлая Молли" за Россию

26-летний уроженец Харьковской области в преддверии старта тура группы "Пошлая Молли" посетил Варшаву. Там он записал видео, шокировавшее не только поклонников группы, но и многих украинцев и поляков.

"Знаете, что меня бесит в Польше? Меня на х*й нереально бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом у**анском языке, если есть русский язык. Я не понимаю, чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше и говорите на нормальном языке, долб***бы", — шокировал заявлением музыкантов.

ВНИМАНИЕ! В видео присутствует ненормативная лексика. 18+

Подобные шокирующие высказывания нарративов Кремля Тимошенко, у которого псевдоним "Бледный", позволил себе прямо перед стартом тура, в рамках которого уже 26 ноября начнутся концерты в Польше.

В комментариях подписчики и гости страницы музыканта, которая пока открытая, выражают свое возмущение по поводу его позиции. Они призывают отменить выступления группы, а Тимошенко вернуться в Россию.

Комментарии Пошлая Молли
Комментарии в социальных сетях. Скриншоты: Instagram/dropbled

После скандального заявления Тимошенко посетил концерт украинской группы "Нервы" в Варшаве. На сцене развевался сине-желтый флаг, а Кирилл спокойно снимал видео у сцены как ни в чем не бывало.

Группа нервы
Лидер "Пошлая Молли" на концерте "Нервы" в Варшаве. Скриншот: Instagram/dropbled

О группе

"Пошлая Молли" исполняет музыку в стиле мамбл-рок и синт-панк, сочетая поп-панк с электронной музыкой. Кирилл Тимошенко описывает "группу как сборный образ испорченной школьницы.

Во время полномасштабной войны давали по миру благотворительные концерты в поддержку Украины. Впрочем, в афише нового тура нет информации о помощи ВСУ.

Пошлая Молли концерт
Расписание запланированных концертов группы "Пошлая Молли". Скриншот: Instagram/dropbled

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Фарион прокомментировала свое скандальное заявление о бойцах ВСУ. Также мы рассказывали, что Ирина Федишин ответила на критику путешествия ее мужа за границу.

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