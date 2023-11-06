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Ірина Федишин відповіла на критику подорожі її чоловіка за кордон

6 листопада 2023 11:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ірина Федишин відповіла на критику подорожі її чоловіка за кордон
Співачка Ірина Федишин з родиною. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Ірина Федишин потрапила під хвилю критики через виїзд її чоловіка за кордон. Зірка не стала мовчати і пояснила, чому її коханий залишив Україну.

Про це стало відомо з Instagram.

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Співачка Ірина Федишин нещодавно поділилася щасливими сімейними кадрами у Барселоні. На фото вона разом з чоловіком та дітьми під час екскурсії містом. Не всі користувачі оцінили сімейні фото. Фоловери почали питати артистку, як її чоловік, продюсер Віталій Човник під час війни зміг виїхати за кордон.

 

Співачка Ірина Федишин про виїзд чоловіка за кордон. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/
Співачка Ірина Федишин про виїзд чоловіка за кордон. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

"Тут декілька дописувачів пишуть дурниці. Ви при своєму розумі? Що так все перекручуєте? Поїхали офіційно, щоб заробити кошти для ЗСУ. Заробили і купили з цієї поїздки 100 дронів, і не тільки. Бо зараз навіть на один дрон зібрати складно, у тому числі і за кордоном. Поїдьте і спробуйте. Хто вам заважає? І офіційний дозвіл у Віталія є, виїхав з дозволу Міністерства, і ніхто не ховається. Вже не один раз виїжджав і постійно повертається. І цього разу повернувся і вже в Україні. Заспокойтеся", — прокоментувала артистка.

Ірина Федишин додала, що її чоловік організовує благодійні концерти та займається благодійним фондом.

"Для чого виписувати образливі коментарі і так знецінювати працю людей? Віталій — співзасновник благодійного фонду Ірини Федишин і робить величезну роботу для України. Окрім організації благодійних концертів, постійно працює із запитами військових", — говорить зірка.

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