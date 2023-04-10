Украинскую историческую драму покажут в Японии на больших экранах

Жители Японии в одном из кинотеатров. Фото: japanupclose.web-japan.org

В начале года в украинский прокат вышла долгожданная историческая драма "Щедрик". Она рассказывает о судьбах трех разных по национальности семей: украинцев, поляков и евреев, объединенных общим горем — войной.

Теперь фильм смогут увидеть и в Азии, сообщает Посольство Украины в Японии в Facebook.

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"Ради анонсировать всеяпонский показ украинской исторической драмы "Щедрик" (Carol of the Bells) режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской, который состоится 7 июля этого года", — говорится в официальном заявлении.

Список городов, в которых покажут ленту, появится в сети позже.

Японский постер исторической драмы "Щедрик". Фото: Fscebook/rus.embassy.japan

Сюжет фильма

На грани столкновения империй, в тупике оккупации и ловушке Второй мировой войны оказались три семьи, живущие под одной крышей. Украинская, еврейская и польская семьи все равно почувствовали на себе притеснения как Третьего Рейха, так и карательного режима СССР.

В безысходности порабощения украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно оберегает их, как собственную дочь Ярославу. Девочка больше всего мечтает примирить весь мир благодаря украинскому "Щедрику", который пытаются стереть из памяти. Но слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкого и советского порабощения.

Фильм создан при финансовой поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственного агентства Украины по кино. Дистрибьюцию фильма проводит FILM.UA Distribution и Киномания.

Напомним, ранее мы писали, что победительница телешоу "Голос страны" Оксана Муха и Леньо из KOZAK SYSTEM выпустили клип на саундтрек к фильму "Щедрик". Также мы рассказывали, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" возглавил французский кинопрокат в первый день релиза.