Знай наших: український фільм очолив французький кінопрокат в перший день релізу

Кіноглядачі у Франції

Українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", яка стала найкасовішим фільмом за всю історію українського кінематографа, продовжує встановлювати рекорди й за кордоном. Так, стали відомі показники мультфільму у Франції.

Про це повідомляє видання Allocine.fr.

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Подробиці

У французькому прокаті український фільм називається Le Royaume de Naya ("Королівство Наї"). Він вийшов на великі екрани минулої середи, 29 березня. За перший день кінопрокату в цій європейській країні анімаційну стрічку, створену за мотивами однойменної п'єси Лесі Українки, відвідали понад 74 тисяч глядачів. Це дозволило українському мультфільму очолити французький бокс-офіс.

"Мавка. Лісова пісня", бюджет якої склав рекордні 200 млн гривень, зміг випереди американський блокбастер "Шазам. Гнів богів", на який в день прем’єри української стрічки продали 41900 квитків. Наразі у Франції на мультфільм доступні 679 показів.

Про "Мавка. Лісова пісня"

Стрічка мала вийти в прокат 29 грудня 2022 року, але через повномасштабну війну прем'єру довелося відкласти. Одразу після української прем'єри 2 березня розпочався широкий прокат мультфільму в Європі та в країнах Близького Сходу і Північної Африки. То ж у продюсерів сподівання на значні показники касових зборів у світі.

Над створенням образу головної героїні на екрані працювали: акторка Наталка Денисенко (озвучила Мавку), співачка Христина Соловій (заспівала у двох офіційних саундтреках фільму) та прима-балерина Катерина Кухар (наділила Мавку рухами та пластикою). Музику до мультфільму створив український гурт "ДахаБраха", а вбрання для головної героїні розроблено дизайнеркою і письменницею Ольгою Навроцькою.

Ключових героїв анімаційного фільму озвучили українські знаменитості: музичні виконавці Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлія Саніна та акторки Наталія Сумська з Оленою Кравець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Також ми писали, що зірковий волонтер Сергій Притула розповів, як він дублював Фролу у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня".