Украинцы могут поздравить любимых голосами знаменитостей — кто в звездном списке

В преддверии 14 февраля в Украине стартует благотворительный проект "Горячая линия Святого Валентина"

В преддверии 14 февраля в Украине стартует благотворительный проект "Горячая линия Святого Валентина". По случаю Дня влюбленных украинцы могут заказать аудиопоздравления для любящих в исполнении звезд.

Новини.LIVE расскажет, кого из знаменитостей можно "заказать" и куда пойдеть деньги от инициативы.

Подробности

Аудиовалентинки от одной из крупнейших сетей супермаркетов и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" можно заказать на сайте проекта за вклад на инициативу "Длинные руки ТрО".

За донат от 200 грн адресаты получат аудиосообщение от звезды на основе одного из вариантов текста, предложенного на сайте. А за взнос от 1000 грн можно заказать персональное поздравление с собственным текстом, который звезда озвучит эксклюзивно для получателя. Приветствия будут распределены между звездами в произвольном порядке.

Звездными "голосами" проекта стали:

телеведущий Тимур Мирошниченко

режиссер, продюсер, военнослужащий ВСУ Ахтем Сеитаблаев

реп-исполнитель YARMAK

представители от Украины на песенном конкурсе "Евровидении-2023", группа TVORCHI

певица KOLA

актриса Ирма Витовская-Ванца

фронтмен группы KARTA SVITU Иван Марунич

шоумен Евгений Кот и чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева

лидер группы "Крихітка" Саша Кольцова

стендап-комик Вадим Кириленко

блогер, сценарист Влад Шевченко

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Игры престолов", ирландский актер Джек Глисон, ставший всемирно известным после роли короля Джоффри Баратеона в мегауспешном сериале "Игра престолов" от HBO, выставил на аукцион в Украине уникальный лот, который лично передаст победителю