Українці можуть привітати коханих голосами знаменитостей — хто у зірковому списку

Напередодні 14 лютого в Україні стартує благодійний проєкт "Гаряча лінія Святого Валентина"

Напередодні 14 лютого в Україні стартує благодійний проєкт "Гаряча лінія Святого Валентина". З нагоди Дня закоханих українці можуть замовити аудіопривітання для тих, кого люблять, у виконанні зірок.

Новини.LIVE розкаже, кого зі знаменитостей можна "замовити" та куди підуть гроші від ініціативи.

Деталі

Аудіовалентинки від однієї з найбільших мереж супермаркетів та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" можна замовити на сайті проєкту за внесок на ініціативу "Довгі руки ТрО".

За донат від 200 грн адресати отримають аудіоповідомлення від зірки на основі одного з варіантів тексту, запропонованого на сайті. А за внесок від 1000 грн можна замовити персональне привітання з власним текстом, який зірка озвучить ексклюзивно для отримувача. Привітання будуть розподілені між зірками в довільному порядку.

Зірковими "голосами" проєкту стали:

телеведучий Тімур Мірошниченко

режисер, продюсер, військовослужбовець ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв

реп-виконавець YARMAK

представники від України на пісенному конкурсі "Євробаченні-2023", гурт TVORCHI

співачка KOLA

акторка Ірма Вітовська-Ванца

фронтмен гурту KARTA SVITU Іван Марунич

шоумен Євген Кот і чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева

лідерка гурту "Крихітка" Саша Кольцова

стендап-комік Вадим Кириленко

блогер, сценарист Влад Шевченко

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