Що продає зірка серіалу Гри престолів Джек Глісон заради допомоги Україні

Ірландський актор Джек Глісон їде до України

Вже наступного тижня до України приїде ірландський актор Джек Глісон, який став всесвітньовідомим після ролі короля Джоффрі Баратеона в мегауспішному серіалі "Гра престолів" від HBO. В рамках акторського аукціону ActLots він виставив свій благодійний лот.

Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

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У своєму звернені 30-річний актор зазначив, що він хоче підтримати Україну в її боротьбі за Незалежність.

"Незабаром я приїду до вас на кілька днів, а зараз, підтримуючи ініціативу українських колег, хочу виставити на аукціон статуетку, виготовлену одним художником в Лос-Анджелесі. Переможцю я особисто підпишу і передам статуетку в Києві 16 лютого, або ж мої друзі вишлють її куди потрібно", — заявив Джек Гілсон.

Зібрані кошти будуть направлені на придбання тепловізора для 5-го окремого штурмового полку. Початкова ціна лота визначена організатором торгів — 10 тисяч гривень. Прийом заявок закінчується 14 лютого о 20:00. Сам благодійний аукціон відбудеться 15 лютого о 12:15.

До України Джек Гілсон дістанеться пікапом, який вони з друзями переганяють для ЗСУ. Кінозірка пробуде в нашій країні 3-4 дні. За цей час він проведе кілька майстер-класів і воркшопів з майстерності актора, зустрінеться з українськими військовослужбовцями, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах в підтримку ЗСУ, а також відвідає столичні театри.

16 лютого о 12:00 в Театрі юного глядача (Київ) відбудеться відкритий захід. Джек в неформальній обстановці поспілкується з українськими акторами, а також вийде на короткий брифінг для представників ЗМІ. Цього ж дня в театрі Джек стане головним гостем 17-го кіноінтенсиву з провідними українськими акторами за участі Act lots.

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