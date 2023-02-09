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Зірка "Гри престолів"виставив на аукціон унікальний лот, який особисто передасть переможцю

9 лютого 2023 19:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Що продає зірка серіалу Гри престолів Джек Глісон заради допомоги Україні
Ірландський актор Джек Глісон їде до України
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного тижня до України приїде ірландський актор Джек Глісон, який став всесвітньовідомим після ролі короля Джоффрі Баратеона в мегауспішному серіалі "Гра престолів" від HBO. В рамках акторського аукціону ActLots він виставив свій благодійний лот.

Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

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Деталі 

У своєму звернені 30-річний актор зазначив, що він хоче підтримати Україну в її боротьбі за Незалежність. 

"Незабаром я приїду до вас на кілька днів, а зараз, підтримуючи ініціативу українських колег, хочу виставити на аукціон статуетку, виготовлену одним художником в Лос-Анджелесі. Переможцю я особисто підпишу і передам статуетку в Києві 16 лютого, або ж мої друзі вишлють її куди потрібно", — заявив Джек Гілсон.

Зібрані кошти будуть направлені на придбання тепловізора для 5-го окремого штурмового полку. Початкова ціна лота визначена організатором торгів — 10 тисяч гривень. Прийом заявок закінчується 14 лютого о 20:00. Сам благодійний аукціон відбудеться 15 лютого о 12:15.

До України Джек Гілсон дістанеться пікапом, який вони з друзями переганяють для ЗСУ. Кінозірка пробуде в нашій країні 3-4 дні. За цей час він проведе кілька майстер-класів і воркшопів з майстерності актора, зустрінеться з українськими військовослужбовцями, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах в підтримку ЗСУ, а також відвідає столичні театри.  

16 лютого о 12:00 в Театрі юного глядача (Київ) відбудеться відкритий захід. Джек в неформальній обстановці поспілкується з українськими акторами, а також вийде на короткий брифінг для представників ЗМІ. Цього ж дня в театрі Джек стане головним гостем 17-го кіноінтенсиву з провідними українськими акторами за участі Act lots.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що оскароносний французький режисер Мішель Азанавічус зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським та став амбасадором UNITED 24. Також ми писали, що акторка Емілія Кларк пояснила, чому не хоче дивитися приквел "Гри престолів" під назвою "Дім дракона".

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