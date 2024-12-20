Украинцы слушают исполнителей из РФ - данные по городам

Девушка в наушниках. Фото: pexels.com

Несмотря на то, что Россия третий год убивает украинцев и оккупирует территорию нашей страны, часть граждан продолжают слушать российских исполнителей. В 2024 году около 20% россиян остается в плейлистах жителей Украины.

Об этом говорится в исследовании издания "Экономическая правда".

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Кого слушают украинцы

По данным издания, россиян Анну Asti, рэпера Скриптонита больше слушают в русскоязычных регионах — Одесса, Днепр и Харьков. В этих же регионах и Полтаве также много поклонников немецкой группы Rammstein. В плейлистах львовян в этом году не нашлось места для музыки страны-агрессора.

Впрочем, есть многие украинские артисты, которые одинаково популярны почти в каждом регионе страны — KALUSH, Jerry Heil, KOLA, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров и YAKTAK. Бумбокс слушают только киевляне, а жители Черновцов — Wellboy.

"Сохранение российской эстрады в украинских стримингах вопроса не только вкуса и культурной гигиены во время войны. Больше мест в чартах и количество просмотров — больше денег", — подытожили в издании.

Самые популярные исполнители в Украине. Фото: Экономическая правда

Напомним, Общественное прокомментировало скандал с одним из участников Нацотбора Евровидения ENLEO, который до сих пор слушает российских рэперов. Также российского рэпера Noize MC и певицу Монетку номинировали на Нобелевскую премию мира.