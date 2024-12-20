Українці слухають виконавців з РФ — дані по містам

Дівчина у навушниках. Фото: pexels.com

Попри те, що Росія третій рік вбиває українців та окуповує території нашої країни, частина громадян продовжують слухати російських виконавців. В 2024 році, близько 20% росіян залишається в плейлистах мешканців України.

Про це йдеться у дослідженні видання "Економічна правда".

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Кого слухають українці

За даними видання, росіян Анну Asti, репера Скриптоніта більше слухають в російськомовних регіонах — Одеса, Дніпро та Харків. В цих же регіонах та у Полтаві також багато шанувальників німецького гурту Rammstein. В плейлистах львів'ян цього року не знайшлося місця для музики країни-агресорки.

Втім, є багато українських артистів, які є однаково популярними майже в кожному регіоні країни — KALUSH, Jerry Heil, KOLA, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров і YAKTAK. Бумбокс слухають лише кияни, а жителі Чернівців — Wellboy.

"Збереження російської естради в українських стрімінгах питання не лише смаку і культурної гігієни під час війни. Більше місць у чартах і кількість переглядів — більше грошей", — підсумували у виданні.

Найпопулярніші виконавці в Україніі. Фото: Економічна правда

Нагадаємо, Суспільне прокоментувало скандал з одним із учасників Нацвідбору Євробачення ENLEO, який досі слухає російських реперів. Також російського репера Noize MC та співачку Монеточку номінували на Нобелівську премію миру.