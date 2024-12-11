Noize MC та Монеточка номіновані на Нобелівську премію миру — подробиці

Noize MC та Монеточка. Фото: instagram.com/noizemc

Російського репера Noize MC (Іван Алексєєв) та співачку Монеточку (Єлизавета Гирдимова) номінували на Нобелівську премію миру. Висунути кандидатури артистів за їхню антивоєнну позицію вирішили професори норвезького університету OsloMet.

Про це Алексєєв повідомив у своєму Instagram.

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Із початком повномасштабної війни в Україні Алексєєв та Гирдимова виїхали з країни-агресорки та заснували проєкт Voices of Peace.

Артисти, визнані в РФ "іноземними агентами", давали концерти за кордоном для того, аби зібрати кошти на гуманітарні та медичні потреби українських біженців. Як розповіла співачка, завдяки ініціативі їм вдалося зібрати понад 420 тисяч євро для українців.

Монеточка та Noize MC. Фото: instagram.com/noizemc

Наразі Noize MC та Монеточка мешкають за кордоном та продовжують підтримувати Україну. На своїх концертах репер навіть виходив у одязі із символікою полку "Азов", а також випустив декілька пісень українською.

Натомість виконавці підтримали і громадян РФ, які не підтримують війну, але мешкають на прифронтових територіях Бєлгородської області та Курщини.

Нагадаємо, раніше Лія Ахеджакова зі сцену театри сказала гасло на підтримку України.

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