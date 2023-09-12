Дмитрия Карпачева заподозрили во лжи – может находиться за границей

Украинский ведущий Дмитрий Карпачев во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинского телеведущего и ведущего программы "Супермама" Дмитрия Карпачева заподозрили во лжи. Поклонники знаменитости считают, что сейчас ведущий канала "СТБ" может находиться в другой стране, в то время как в Украине идет полномасштабная война.

Комментарий по возможному пребыванию Дмитрия Карпачева за границей можно увидеть на странице "Уніан Зірки" в Facebook.

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Мнение блогера Богдана Беспалова

Украинский блогер Богдан Беспалов высказался по поводу места нахождения Дмитрия Карпачева во время войны. По его словам, ведущий сейчас в Украине, ведь его, оказывается, видели в одном из заведений. Он отмечает, что ведущий очень состарился.

"Господин Карпачев находится в Украине и, как оказалось, он является сторонником кальянов, потому что его видели с кальянчиком. Представляете? Говорят, что Дмитрий достаточно сильно состарился, сдал позиции", — высказался Богдан Беспалов.

Ведущий программы "Супермама" Дмитрий Карпачев. Фото: скриншот с YouTube

Блогер утверждает, что ведущего не было на съемках программы "Супермама" только потому, что тогда его не было в Киеве. Но сейчас Беспалов говорит, что Дмитрий Карпачев точно находится в столице, куда он вернулся совсем недавно.

"Карпачев в Киеве. А почему в Zoom снимали? Потому что, пожалуй, это была запись еще в 2022-м году, я так понимаю. И тогда Карпачев не находился в Украине, или, по крайней мере, в Киеве, сейчас он вернулся", — также отметил украинский блогер.

Мнение пользователей сети

Под сообщением в социальной сети Facebook начали появляться комментарии людей, которые сразу же стали высказываться по поводу Дмитрия Карпачева. Так, некоторые пользователи начали говорить о том, где сейчас может находиться ведущий и как это проверить.

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Комментарий со страницы "Уніан Зірки". Фото: скриншот с Facebook

Комментарии со страницы "Уніан Зірки". Фото: скриншот с Facebook

Как это проверить

Если зайти на страницу ведущего в Instagram и перейти в раздел "Местоположение аккаунта", можно увидеть, что там указан Таиланд. Пока неясно, действительно ли Дмитрий Карпачев находится в этой стране.

Информация о странице Дмитрия Карпачева. Фото: скриншот из Instagram

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