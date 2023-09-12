Дмитрия Карпачева заподозрили во лжи – может находиться за границей

Украинцы считают, что ведущий "Супермама" Карпачев может находиться за границей
Украинского телеведущего и ведущего программы "Супермама" Дмитрия Карпачева заподозрили во лжи. Поклонники знаменитости считают, что сейчас ведущий канала "СТБ" может находиться в другой стране, в то время как в Украине идет полномасштабная война.
Комментарий по возможному пребыванию Дмитрия Карпачева за границей можно увидеть на странице "Уніан Зірки" в Facebook.
Мнение блогера Богдана Беспалова
Украинский блогер Богдан Беспалов высказался по поводу места нахождения Дмитрия Карпачева во время войны. По его словам, ведущий сейчас в Украине, ведь его, оказывается, видели в одном из заведений. Он отмечает, что ведущий очень состарился.
"Господин Карпачев находится в Украине и, как оказалось, он является сторонником кальянов, потому что его видели с кальянчиком. Представляете? Говорят, что Дмитрий достаточно сильно состарился, сдал позиции", — высказался Богдан Беспалов.
Блогер утверждает, что ведущего не было на съемках программы "Супермама" только потому, что тогда его не было в Киеве. Но сейчас Беспалов говорит, что Дмитрий Карпачев точно находится в столице, куда он вернулся совсем недавно.
"Карпачев в Киеве. А почему в Zoom снимали? Потому что, пожалуй, это была запись еще в 2022-м году, я так понимаю. И тогда Карпачев не находился в Украине, или, по крайней мере, в Киеве, сейчас он вернулся", — также отметил украинский блогер.
Мнение пользователей сети
Под сообщением в социальной сети Facebook начали появляться комментарии людей, которые сразу же стали высказываться по поводу Дмитрия Карпачева. Так, некоторые пользователи начали говорить о том, где сейчас может находиться ведущий и как это проверить.
- Карпачев в Таиланде. В Инстаграмме легко проверить местонахождение человека
- Смотрю с удовольствием все передачи с Карпачевым
- Карпачёв — один из лучших ведущих, любая передача, которую он ведет, нет ему равных
Как это проверить
Если зайти на страницу ведущего в Instagram и перейти в раздел "Местоположение аккаунта", можно увидеть, что там указан Таиланд. Пока неясно, действительно ли Дмитрий Карпачев находится в этой стране.
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