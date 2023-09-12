Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Українці вважають, що ведучий "Супермама" Карпачов може перебувати за кордоном arrow

Українці вважають, що ведучий "Супермама" Карпачов може перебувати за кордоном

12 вересня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дмитра Карпачова запідозрили у брехні – може перебувати за кордоном
Український ведучий Дмитро Карпачов під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українського телеведучого та ведучого програми "Супермама" Дмитра Карпачова запідозрили у брехні. Шанувальники знаменитості вважають, що зараз ведучий каналу "СТБ" може перебувати в іншій країні, тоді як у Україні йде повномасштабна війна.

Коментар стосовно можливого перебування Дмитра Карпачова за кордоном можна побачити на сторінці "Уніан Зірки" у Facebook.

Читайте також:

Думка блогера Богдана Беспалова 

Український блогер Богдан Беспалов висловився стосовно місця перебування Дмитра Карпачова під час війни. За його словами, ведучий зараз в Україні, адже його, виявляється, бачили в одному з закладів. Він зазначає, що ведучий дуже постарів.

"Пан Карпачов перебуває в Україні і, як виявилось, він є прихильником кальянів, тому що його бачили з кальянчиком. Уявляєте? Кажуть, що Дмитро досить сильно постарів, здав позиції", — висловився Богдан Беспалов.

Дмитрий Карпачев
Ведучий програми "Супермама" Дмитро Карпачов. Фото: скриншот з YouTube

Блогер стверджує, що ведучого не було на зйомках програми "Супермама" тільки тому, що тоді його не було у Києві. Але зараз Беспалов каже, що Дмитро Карпачов точно перебуває у столиці, куди він повернувся нещодавно.

"Карпачов у Києві. А чому в Zoom знімали? Тому що, мабуть, це був запис ще 2022-го року, я так розумію. І тоді Карпачов не перебував в Україні, або, принаймні, в Києві, зараз він повернувся", — також зазначив український блогер.

Думка користувачів мережі

Під дописом у соціальній мережі Facebook почали з’являтися коментарі людей, які одразу ж почали висловлюватися щодо Дмитра Карпачова. Так, деякі користувачі почали казати про те, де зараз може перебувати ведучий та як це перевірити.

  • Карпачов у Таїланді. В Інстаграмі легко перевірити місцезнаходження людини
  • Дивлюся з задоволенням всі передачі з Карпачовим
  • Карпачов — один з найкращих ведучих, будь-яка передача, яку він веде, нема йому рівних
Публікація зі сторінки "Уніан Зірки"
Коментар зі сторінки "Уніан Зірки". Фото: скриншот з Facebook
Публікація зі сторінки "Уніан Зірки"
Коментарі зі сторінки "Уніан Зірки". Фото: скриншот з Facebook

Як це перевірити

Якщо зайти на сторінку ведучого в Instagram та перейти у розділ "розташування облікового запису", можна побачити, що там вказаний Таїланд. Поки незрозуміло, чи дійсно Дмитро Карпачов перебуває у цій країні. 

Інформація про сторінку Дмитра Карпачова
Інформація про сторінку Дмитра Карпачова. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Дмитро Карпачов пояснив, як перевірити наявність хронічного стресу в себе. 

Раніше ми розповідали про те, що український ведучий Дмитро Карпачов пояснив, як впоратися зі своїми емоціями. 

Також ми повідомляли про те, що відомий ведучий Слава Соломка висловився про сучасний шоу-бізнес.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз