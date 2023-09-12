Дмитра Карпачова запідозрили у брехні – може перебувати за кордоном

Український ведучий Дмитро Карпачов під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українського телеведучого та ведучого програми "Супермама" Дмитра Карпачова запідозрили у брехні. Шанувальники знаменитості вважають, що зараз ведучий каналу "СТБ" може перебувати в іншій країні, тоді як у Україні йде повномасштабна війна.

Коментар стосовно можливого перебування Дмитра Карпачова за кордоном можна побачити на сторінці "Уніан Зірки" у Facebook.

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Думка блогера Богдана Беспалова

Український блогер Богдан Беспалов висловився стосовно місця перебування Дмитра Карпачова під час війни. За його словами, ведучий зараз в Україні, адже його, виявляється, бачили в одному з закладів. Він зазначає, що ведучий дуже постарів.

"Пан Карпачов перебуває в Україні і, як виявилось, він є прихильником кальянів, тому що його бачили з кальянчиком. Уявляєте? Кажуть, що Дмитро досить сильно постарів, здав позиції", — висловився Богдан Беспалов.

Ведучий програми "Супермама" Дмитро Карпачов. Фото: скриншот з YouTube

Блогер стверджує, що ведучого не було на зйомках програми "Супермама" тільки тому, що тоді його не було у Києві. Але зараз Беспалов каже, що Дмитро Карпачов точно перебуває у столиці, куди він повернувся нещодавно.

"Карпачов у Києві. А чому в Zoom знімали? Тому що, мабуть, це був запис ще 2022-го року, я так розумію. І тоді Карпачов не перебував в Україні, або, принаймні, в Києві, зараз він повернувся", — також зазначив український блогер.

Думка користувачів мережі

Під дописом у соціальній мережі Facebook почали з’являтися коментарі людей, які одразу ж почали висловлюватися щодо Дмитра Карпачова. Так, деякі користувачі почали казати про те, де зараз може перебувати ведучий та як це перевірити.

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Коментар зі сторінки "Уніан Зірки". Фото: скриншот з Facebook

Коментарі зі сторінки "Уніан Зірки". Фото: скриншот з Facebook

Як це перевірити

Якщо зайти на сторінку ведучого в Instagram та перейти у розділ "розташування облікового запису", можна побачити, що там вказаний Таїланд. Поки незрозуміло, чи дійсно Дмитро Карпачов перебуває у цій країні.

Інформація про сторінку Дмитра Карпачова. Фото: скриншот з Instagram

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