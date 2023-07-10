Відомий український ведучий розкритикував Винника, Полякову та інших зірок

Українські співаки Олег Винник та Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Відомий український телеведучий В'ячеслав Соломка прокоментував теперішній стан вітчизняного шоубізнесу. Так, популярні українські зірки створюють невідповідний контент.

Про це Соломка розповів в ефірі телеканалу "Дом".

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"Відійшли наші метри, популярні до війни. Де Олег Винник? Якщо сильно хворіє, дай, Боже, йому здоров'я. Монатік якось не звучить новими хітами, не знаю, де Монатік. Макс Барських не дуже. Не має впевнений вигляд. Полякова перевела старі хіти, ну "Шльопанці" не фонтан", — зазначив шоумен.

Однак, на думку Соломки, в Україні є артист, що зумів "вибити" собі популярність під час повномасштабної війни. Це — Артем Пивоваров.

"Артем Пивоваров фактично став музикантом номером один. Це реально. Поле очистилося. Ті, хто був усім, раптом став ніким. Хто був ніким, той став усім", — поділився Соломка.

Нагадаємо, що відомий український співак Олег Винник нарешті з’явився в медіапросторі та дав відверте інтерв’ю щодо своєї творчості. Так, популярний виконавець розповів про те, чи збирається він перекладати свої російськомовні пісні українською мовою.