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Уникальная марка с группой Kalush Orchestra от Укрпошти: где заказать и какая цена

4 апреля 2023 12:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Группа Kalush Orchestra
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже на следующей неделе в понедельник, 10 апреля, Укрпошта презентует новую почтовую марку — Kalush Orchestra. Торжественное спецпогашение пройдет в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с фронтменом Олегом Псюком и участниками группы. Также погашение специальным штемпелем "Первый день" состоится в этот день в Киеве.

Об этом сообщает Укрпошта.

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Подробности

Тираж почтовой марки Kalush Orchestra — 780 тысяч экземпляров или 130 тысяч листов. Стоимость марки составляет 15 грн. А набор, в который входит конверт "Первый день", открытка и еще один художественный конверт составляет 106 гривен.

Автор марки — Святослав Романчак, автор карточки — Юрий Сосницкий. Художницей конвертов выступила Олеся Вакуленко.

Уже со вторника, 4 апреля, в Почтовом маркете открывается предзаказ на почтовый набор Kalush Orchestra. По предварительному заказу можно будет приобрести не более пяти наборов за раз.

Начиная с 10 апреля, уникальную марку с победителями песенного конкурса "Евровидение-2022" можно будет купить в филателистических магазинах Укрпошти и в городских отделениях почтовой связи, а также онлайн — в Почтовом маркете.

Напомним, ранее мы писали, что группа Kalush Orchestra стала послом объединенной штурмовой бригады Нацполиции. Также мы рассказывали, что Укрпошта выпускает новые марки, посвященные городам героев Киевщины.

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