Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Унікальна марка з гуртом Kalush Orchestra від Укрпошти: де замовити та яка ціна arrow

Унікальна марка з гуртом Kalush Orchestra від Укрпошти: де замовити та яка ціна

4 квітня 2023 12:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт Kalush Orchestra
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного тижня, в понеділок 10 квітня Укрпошта презентуватиме нову поштову марку — Kalush Orchestra. Урочисте спецпогашення пройде в місті Калуш Івано-Франківської області разом з фронтменом Олегом Псюком та учасниками гурту. Також погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться в цей день у Києві.

Про це повідомляє Укрпошта.

Читайте також:

Подробиці 

Тираж поштової марки Kalush Orchestra — 780 тисяч примірників або 130 тисяч аркушів. Вартість марки складає 15 гривень. А набору, в який входить конверт "Перший день", листівка та ще один художній конверт складає 106 гривень. 

Автор марки — Святослав Романчак, автор картки — Юрій Сосницький. Художницею конвертів виступила Олеся Вакуленко.

Вже з вівторка, 4 квітня, в Поштовому маркеті відкривається передзамовлення на поштовий набір Kalush Orchestra. По передзамовленню можна буде придбати не більше п’яти наборів за раз. 

Починаючи з 10 квітня унікальну марку з переможцями пісенного конкурсу "Євробачення-2022" можна буде купити у філателістичних магазинах Укрпошти та в міських відділеннях поштового зв’язку, а також онлайн — у Поштовому маркеті. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Kalush Orchestra став амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції. Також ми розповідали, що Укрпошта випускає нові марки, присвячені містам героїв Київщини. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB