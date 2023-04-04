Унікальна марка з гуртом Kalush Orchestra від Укрпошти: де замовити та яка ціна

Гурт Kalush Orchestra

Вже наступного тижня, в понеділок 10 квітня Укрпошта презентуватиме нову поштову марку — Kalush Orchestra. Урочисте спецпогашення пройде в місті Калуш Івано-Франківської області разом з фронтменом Олегом Псюком та учасниками гурту. Також погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться в цей день у Києві.

Про це повідомляє Укрпошта.

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Подробиці

Тираж поштової марки Kalush Orchestra — 780 тисяч примірників або 130 тисяч аркушів. Вартість марки складає 15 гривень. А набору, в який входить конверт "Перший день", листівка та ще один художній конверт складає 106 гривень.

Автор марки — Святослав Романчак, автор картки — Юрій Сосницький. Художницею конвертів виступила Олеся Вакуленко.

Вже з вівторка, 4 квітня, в Поштовому маркеті відкривається передзамовлення на поштовий набір Kalush Orchestra. По передзамовленню можна буде придбати не більше п’яти наборів за раз.

Починаючи з 10 квітня унікальну марку з переможцями пісенного конкурсу "Євробачення-2022" можна буде купити у філателістичних магазинах Укрпошти та в міських відділеннях поштового зв’язку, а також онлайн — у Поштовому маркеті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Kalush Orchestra став амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції. Також ми розповідали, що Укрпошта випускає нові марки, присвячені містам героїв Київщини.