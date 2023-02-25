Британия бесплатно предоставит украинским беженцам 3000 билетов на Евровидение

Правительство Британии бесплатно предоставит украинским беженцам 3000 билетов на Евровидение
Правительство Великобритании бесплатно распределит среди временно проживающих в Соединенном Королевстве украинских беженцев около 3000 билетов на Евровидение.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.
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Бесплатные билеты на Евровидение для беженцев
"Правительство Британии согласилось предоставить около 3000 билетов украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и проживают в Соединенном Королевстве. Они смогут посетить один из концертов и помочь отметить победу группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение" того года", — заявили в ведомствах.
Кроме того, британское правительство выделяет 10 млн фунтов на проведение мероприятия.
"Спасибо британским партнерам за такую возможность", — добавили в ведомстве.
Напомним, победу на Евровидении одержала Украина, однако учитывая полномасштабное российское вторжение будет принимать песенный конкурс от ее имени Великобритания, занявшая второе место.