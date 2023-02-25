Британія безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на Євробачення

Крім того, британський уряд виділяє 10 млн фунтів на проведення заходу

Уряд Великої Британії безкоштовно розподілить серед українських біженців, які тимчасово проживають в Об’єднаному Королівстві, близько 3000 квитків на Євробачення.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Безкоштовні квитки на Євробачення для біженців

"Уряд Британії погодився надати близько 3000 квитків українцям, які були змушені залишити свої домівки та проживають в Об’єднаному Королівстві. Вони зможуть відвідати один з концертів та допомогти відзначити перемогу гурту Kalush Orchestra на тогорічному пісенному конкурсі "Євробачення", — заявили у відомстві.

Крім того, британський уряд виділяє 10 млн фунтів на проведення заходу.

"Дякуємо британським партнерам за таку можливість", — додали у відомстві.

Нагадаємо, перемогу на тогорічному Євробаченні здобула Україна, однак з огляду на повномасштабне російське вторгнення прийматиме пісенний конкурс від її імені Велика Британія, яка посіла друге місце.