Британія безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на Євробачення

Уряд Британії безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на Євробачення
Уряд Великої Британії безкоштовно розподілить серед українських біженців, які тимчасово проживають в Об’єднаному Королівстві, близько 3000 квитків на Євробачення.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
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Безкоштовні квитки на Євробачення для біженців
"Уряд Британії погодився надати близько 3000 квитків українцям, які були змушені залишити свої домівки та проживають в Об’єднаному Королівстві. Вони зможуть відвідати один з концертів та допомогти відзначити перемогу гурту Kalush Orchestra на тогорічному пісенному конкурсі "Євробачення", — заявили у відомстві.
Крім того, британський уряд виділяє 10 млн фунтів на проведення заходу.
"Дякуємо британським партнерам за таку можливість", — додали у відомстві.
Нагадаємо, перемогу на тогорічному Євробаченні здобула Україна, однак з огляду на повномасштабне російське вторгнення прийматиме пісенний конкурс від її імені Велика Британія, яка посіла друге місце.