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Уряд Британії безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на Євробачення

25 лютого 2023 21:16
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Британія безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на Євробачення
Крім того, британський уряд виділяє 10 млн фунтів на проведення заходу
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Уряд Великої Британії безкоштовно розподілить серед українських біженців, які тимчасово проживають в Об’єднаному Королівстві, близько 3000 квитків на Євробачення

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики

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"Уряд Британії погодився надати близько 3000 квитків українцям, які були змушені залишити свої домівки та проживають в Об’єднаному Королівстві. Вони зможуть відвідати один з концертів та допомогти відзначити перемогу гурту Kalush Orchestra на тогорічному пісенному конкурсі "Євробачення", — заявили у відомстві.

Крім того, британський уряд виділяє 10 млн фунтів на проведення заходу.

"Дякуємо британським партнерам за таку можливість", — додали у відомстві. 

Нагадаємо, перемогу на тогорічному Євробаченні здобула Україна, однак з огляду на повномасштабне російське вторгнення прийматиме пісенний конкурс від її імені Велика Британія, яка посіла друге місце.

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