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Усик сделал селфи с Эминемом — фото

28 октября 2023 14:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Усик сделал селфи с Эминемом — фото
Украинский боксер Александр Усик в Саудовской Аравии Фото: Instagram/usykaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 28 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет поединок между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Неудивительно, что в эту страну съехалось множество звезд бокса, среди которых Александр Усик. Он активно выкладывает контент с разными знаменитостями, в том числе и легендами музыки.

Соответствующие фото и видео появились в сториз его Instagram.

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36-летний уроженец Симферополя выложил селфи с 51-летним обладателем премий "Оскар", "Грэмми" и многих других, американским рэпером Эминемом. Он также находится в мусульманской стране. Подписывать фото Александр не стал, лишь отметил страницу музыканта в Instagram. Впрочем, Эминем не стал делать репост.

Усик и Эминем
Александр Усик и Эминем. Скриншот: Instagram/usykaa

Но куда больше ажиотажа вызвала встреча украинского чемпиона с Тайсоном Фьюри в холле гостиницы в Эр-Рияде. Английский боксер позвал к себе Усика и его команду. Звезды поздоровались как старые друзья, а Александр даже поднял Тайсона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by READY TO FIGHT (@rtfight_com)

Напомним, ранее мы писали, что дочь Эминема отдалилась от жениха. Также мы рассказывали, что Усик, Фьюри, Роналду, Тайсон, Льюис и другие звезды сделали историческое фото.

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