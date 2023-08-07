Весілля під загрозою: донька Емінема віддалилася від нареченого

Донька репера Емінема, Гейлі Джейд Метерс та бізнесмен Еван Макклінток. Фото: instagram.com/hailiejade/

Донька репера Емінема, Гейлі Джейд Метерс та бізнесмен Еван Макклінток заручилися на початку року. Але тепер, за інформацією ЗМІ, у пари не все добре у стосунках.

Про це пише Page Six.

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Донька Емінема Гейлі Джейд не виглядала дуже закоханою у свого нареченого під час нещодавньої вечірки. Пара, що оголосила про заручини у лютому, завітала у Чикаго на виступ Metro Boomin.

Однак інсайдер розповів Page Six, що пара трималася на відстані один від одного.

"Гейлі прибула зі своїм нареченим і п’ятьма чи шістьма друзями. Вона сиділа між двома своїми подружками, а Еван стояв з іншого боку столу у VIP-секції клубу", — ділиться подробицями інсайдер і додає, що "здавалося дивним", що вони лише обмінялися "кількома словами один з одним" протягом кількох годин.

Раніше 27-річний Макклінток розповів, що отримав благословення батька Гейлі одружитися з нею.

"Під час свят я побачив, як тато Гейлі спустився вниз, і я сказав: "Я повинен зробити це прямо зараз, або я не зроблю це сьогодні, і мені доведеться запланувати інший час". Тож я просто пішов за ним вниз, і, на щастя, він був там, щоб дістати торт, і я це зробив", — розповів Макклінток.

Макклінток, який познайомився зі своєю майбутньою дружиною в 2016 році в Університеті штату Мічіган, вперше з'явився на її сторінці в Instagram у грудні того ж року, коли вони разом святкували її день народження. Чоловік зустрічався з Гейлі Джейд шість років, перш ніж зробив пропозицію руки та серця. Він сказав, що думав про це з минулого літа.

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