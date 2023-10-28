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Усик зробив селфі з Емінемом — фото

28 жовтня 2023 14:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Усик зробив селфі з Емінемом — фото
Український боксер Олександр Усик в Саудівській Аравії. Фото: Instagram/usykaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 28 жовтня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться поєдинок між володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Не дивно, що в цю країну з'їхалося безліч зірок боксу, серед яких й Олександр Усик. Він активно викладає контент з різними знаменитостями, зокрема й легендами музики. 

Відповідні фото та відео з’явились в сторіз його Instagram.

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36-річний уродженець Сімферополя виклав селфі з 51-річним володарем премій "Оскар", "Ґреммі" та багатьох інших, американським репером Емінемом. Той також перебуває в мусульманській країні. Підписувати фото Олександр не став, лише відмітив сторінку музиканта в Instagram. Втім, Емінем не став робити репост. 

Усик та Емінем
Олександр Усик та Емінем. Скриншот: Instagram/usykaa

Але куди більше ажіотажу спричинила зустріч українського чемпіона з Тайсоном Ф'юрі в холі готелю в Ер-Ріяді. Англійський боксер покликав до себе Усика та його команду. Зірки привіталися наче старі друзі, а Олександр навіть підійняв Тайсона. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Емінема віддалилася від нареченого. Також ми розповідали, що Усик, Ф'юрі, Роналду, Тайсон, Льюїс та інші зірки зробили історичне фото.

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