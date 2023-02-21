У бывшей невесты Владимира Кличко актрисы Хейден Панеттьер умер 28-летний брат

У бывшей невесты Владимира Кличко умер брат: ему было всего 28 лет
В семье голливудской актрисы Хейден Панеттьер произошло горе. В возрасте 28 лет скончался ее младший брат Дженсен.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
-
Коля Серга презентовал студентам киевских вузов проект "Культурные силы": о чем он
-
"Агрессия и настрой": Кучер рассказал, как "Днепр-1" обыграет АЕК в Лиге Конференций
-
Уоллес посетил украинских военных, которые проходят подготовку в Британии
-
В нескольких областях объявлена воздушная тревога: сообщают о дронах в сторону Киева
-
Шампанское Брэда Питта стало официальным напитком премии "Оскар"
-
Обесточивание в прифронтовых областях и отключения в Одессе: какая сейчас ситуация с электричеством
-
"Внимание воздушная тревога": сколько раз в год в Одесской области звучали сигналы об опасности
-
Борьба с бедностью: во Всемирном банке оценили влияние войны на украинцев
-
Раскрыта причина промедления Западом передачи оружия Украине
-
Последний шанс для лидера УПЛ в еврокубках: анонс матча Лиги Конференций "Днепр-1" — АЕК
Подробности
Актер и художник Дженсен Панеттьер скончался в Нью-Йорке. О причинах смерти официально не сообщается. Согласно информации источников, приближенных к звездной семье, брат бывшей невесты украинского боксера и общественного деятеля Владимира Кличко в последнее время страдал от "ужасной тревоги и депрессии" и "переживал тяжелые времена в карьере".
Хейден не раз подчеркивала в своих интервью, что Дженсен был для нее лучшим другом, понимавшим ее как никто другой.
Об отношениях Панеттьер и Кличко
Голливудская актриса и украинский боксер начали встречаться в 2009 году. Их роман длился два года, после чего они развелись. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и объявили о помолвке.
В декабре 2014 года Панеттьер родила Владимиру дочь Каю Евдокию. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло. Они развелись в 2018 году. Из-за ряда зависимостой Хейден ее дочь осталась с Владимиром Кличко.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на 79-м году жизни скончался голливудский актер Ричард Белзер. Он стал популярным благодаря роли детектива Джона Манча, появившегося сразу в нескольких популярных сериалах: "Убойный отдел", "Закон и порядок", "Секретные материалы", "Проволоки" и другие.