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У бывшей невесты Владимира Кличко умер брат: ему было всего 28 лет

21 февраля 2023 11:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У бывшей невесты Владимира Кличко актрисы Хейден Панеттьер умер 28-летний брат
Голливудская актриса Хейден Панеттьер
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В семье голливудской актрисы Хейден Панеттьер произошло горе. В возрасте 28 лет скончался ее младший брат Дженсен.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Подробности

Актер и художник Дженсен Панеттьер скончался в Нью-Йорке. О причинах смерти официально не сообщается. Согласно информации источников, приближенных к звездной семье, брат бывшей невесты украинского боксера и общественного деятеля Владимира Кличко в последнее время страдал от "ужасной тревоги и депрессии" и "переживал тяжелые времена в карьере".

Хейден не раз подчеркивала в своих интервью, что Дженсен был для нее лучшим другом, понимавшим ее как никто другой.

Об отношениях Панеттьер и Кличко

Голливудская актриса и украинский боксер начали встречаться в 2009 году. Их роман длился два года, после чего они развелись. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и объявили о помолвке.

В декабре 2014 года Панеттьер родила Владимиру дочь Каю Евдокию. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло. Они развелись в 2018 году. Из-за ряда зависимостой Хейден ее дочь осталась с Владимиром Кличко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на 79-м году жизни скончался голливудский актер Ричард Белзер. Он стал популярным благодаря роли детектива Джона Манча, появившегося сразу в нескольких популярных сериалах: "Убойный отдел", "Закон и порядок", "Секретные материалы", "Проволоки" и другие.

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