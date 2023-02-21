В екснареченої Володимира Кличка акторки Гейден Панеттьєр помер 28-річний брат

В колишньої нареченої Володимира Кличка помер брат: йому було лише 28 років
В родині голлівудської акторки Гейден Панеттьєр сталося горе. У віці 28 років помер її молодший брат Дженсен.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
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Деталі
Актор і художник Дженсен Панеттьєр помер в Нью-Йорку. Про причини смерті офіційно не повідомляються. Згідно з інформацією джерел, наближених до зіркової родини, брат колишньої нареченої українського боксера та громадського діяча Володимира Кличка останнім часом страждав від "жахливої тривоги й депресії" і "переживав важкі часи в кар'єрі".
Гейден не раз наголошувала у своїх інтерв'ю, що Дженсен був для неї найкращим другом, який розумів її як ніхто інший.
Про стосунки Панеттьєр та Кличка
Голлівудська актриса та український боксер почали зустрічатися 2009 року. Їхній роман тривав два роки, після чого вони розлучилися. Однак, 2013 року Гейден та Володимир зійшлися знову і оголосили про заручини.
У грудні 2014 року Панеттьєр народила Володимиру дочку Каю Євдокію. До весілля в актриси з українським боксером справа так і не дійшла. Вони розлучилися 2018 року. Через низьку залежностей Гейден її донька залишилася з Володимиром Кличком.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на 79-му році життя помер голлівудський актор Річард Белзер. Він став популярним завдяки ролі детектива Джона Манча, який з’явився одразу в кількох популярних серіалах: "Убійний відділ", "Закон і порядок", "Секретні матеріали", "Дроти" та інших.