В сети появились кровавые кадры c аварии, в которой едва не погиб звезда фильмов Marvel

Американский актер Джереми Реннер в больнице. Фото: Instagram/jeremyrenner

В первый день этого года звезда фильмов вселенной Marvel, американского актера Джереми Реннера, был доставлена вертолетом в больницу. Он получил более 30 переломов в результате аварии с ратраком (снегоуборочная машина). На реабилитацию в кинозвезды уйдут годы. Но главное — он смог выжить.

Впервые в сети появились кровавые кадры из жуткой аварии, которые доступны, в частности, на YouTube-канале Entertainment Tonight.

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Новые кадры после аварии со снегоуборочной машиной Джереми Реннера показывают актера в окружении мчащейся бригады медиков, чтобы спасти его жизнь. Нательная камера полицейского зафиксировала спасательную операцию: тяжело раненный Джереми лежит на земле, а пять спасателей интенсивно работают, чтобы стабилизировать его состояние. Эта сцена разыгрывается прямо у огромной лужи крови звезды.

На полицейских кадрах также видно, как племянник Джереми объясняет ужасную сцену: подробно описывает, как актер вышел из кабины снегоочистительной машины, чтобы ее проверить. Когда плуг продолжил катиться, его затянуло под протектор. Кинозвезда сделал все возможное, чтобы ратрак не задел племянника.

Напомним, ранее мы писали, что звезду "Мстителей", актера Джереми Реннера, заметили с тростью в руках у студии известного ведущего Джимми Киммела. Появления знаменитости ждали десятки поклонников, которые пришли под здание, чтобы увидеться с кумиром.