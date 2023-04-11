Зірку Marvel, який ледь вижив після нещасного випадку, помітили з тростиною біля телестудії
У перший день цього року зірку фільмів всесвіту Marvel, американського актора Джеремі Реннера, було доставлено гелікоптером до лікарні. Він отримав понад 30 переломів у результаті аварії з ратраком (снігоприбиральна машина). На реабілітацію в кінозірки підуть роки. Втім, після виписки з лікарні Джеремі веде активне життя у соціумі.
Про це повідомляє видання TMZ.
Зірка "Месників" використовував лише тростину у Голлівуді, коли він прямував до студії, щоб знятися у телешоу відомого ведучого Джиммі Кіммела. На появу знаменитості чекали десятки шанувальників, які прийшли під будівлю аби побачитися з кумиром.
52-річний Джеремі Реннер не став відмовляти фанатам. Кінозірка пересувався без сторонньої допомоги та був у гарному настрої.
Про актора
Популярність і визнання йому приніс оскароносний військовий трилер "Повелитель бурі", за головну роль якому Джеремі був номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий актор". Знявся у ролі шерифа у кліпі на пісню P!nk Trouble.
У 2011 році отримав другу номінацію на "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль Джема у фільмі Бена Аффлека "Місто злодіїв". У тому ж році вийшов фільм "Тор", у якому Реннер зіграв епізодичну роль супергероя Соколиного ока. Потім він повторив цю роль у фільмі "Месники", тепер уже як один із головних героїв. 2021 року про Соколине око вийшов повноцінний серіал з Реннером.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кіностудія Paramount прибрала рани з обличчя Джеремі Реннера на постерах до серіалу "Мер Кінгстауна". Також ми розповідали, що в Каліфорнії знесли будинок легендарної голлівудської акторки Бетті Вайт.