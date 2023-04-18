В мережі з'явились криваві кадри з аварії, в якій ледь не загинув зірка фільмів Marvel

Американський актор Джеремі Реннер в лікарні. Фото: Instagram/jeremyrenner

У перший день цього року зірку фільмів всесвіту Marvel, американського актора Джеремі Реннера, було доставлено гелікоптером до лікарні. Він отримав понад 30 переломів у результаті аварії з ратраком (снігоприбиральна машина). На реабілітацію в кінозірки підуть роки. Але головне — він зміг вижити.

Вперше в мережі з’явились криваві кадри з моторошної аварії, які доступні, зокрема, на YouTube-каналі Entertainment Tonight.

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Нові кадри після аварії зі снігоприбиральною машиною Джеремі Реннера показують актора в оточенні бригади медиків, яка мчиться, щоб врятувати його життя. Натільна камера поліцейського зафіксувала рятувальну операцію: важко поранений Джеремі лежить на землі, а п’ять рятувальників інтенсивно працюють, щоб стабілізувати його стан. Ця сцена розігрується прямо біля величезної калюжі крові зірки

На поліцейських кадрах також видно, як племінник Джеремі пояснює жахливу сцену: докладно описує, як актор вийшов із кабіни снігоочисної машини, щоб перевірити її. Коли плуг продовжував котитися, його затягнуло під протектор. Кінозірка зробив все можливе, аби ратрак не задів племінника.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку "Месників", актора Джеремі Реннера, помітили з тростиною в руках біля студії відомого ведучого Джиммі Кіммела. На появу знаменитості чекали десятки шанувальників, які прийшли під будівлю аби побачитися з кумиром.