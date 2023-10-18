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В оккупированном Донецке россиянка Бочкарева рассказала о продолжении съемок "Счастливы вместе"

18 октября 2023 17:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В оккупированном Донецке россиянка Бочкарева рассказала о продолжении съемок "Счастливы вместе"
Наталья Бочкарева. Фото: Instagram Наталии Бочкаревой
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Накануне российская актриса Наталья Бочкарева, известная ролью Даши Букиной в сериале "Счастливые вместе", провела встречу с молодежью в оккупированном Донецке. Там она заявила о начале съемок нового сезона.

Сообщает Типичный Донецк.

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Показ сериала на телеэкранах начался в начале 2000-х годов. В новом сезоне с актрисой сыграют российские актеры Якин, Дарья Сагалова, Логинов.

Актриса призналась, что невероятно рада началу съемок нового сезона в сентябре этого года после десятилетнего перерыва.

"Изменилась форма. Если раньше мы снимали только в павильоне, то сейчас Букины вышли на улицу", — отметила Бочкарева.

Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева во время встречи с молодежью в Донецке. Фото: Типичный Донецк

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