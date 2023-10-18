Зірка з Полтави Кензов за кордоном зняв кліп на російськомовну пісню — відео

Співак Олег Кензов на радіостанції "Авторадіо". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак, репер і ведучий Олег Кензов презентував нову пісню російською мовою. Скандальний блогер Богдан Беспалов прокоментував прем’єру треку популярного артиста, висловивши свою думку стосовно того, навіщо він це робить.

Ситуацію з Олегом Кензовим Богдан Беспалов прокоментував на своєму каналі в YouTube.

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Думка блогера

За словами Богдана Беспалова, поки українці боронять нашу землю від російської агресії, Олег Кензов живе у своєму світі. Блогер вважає, що своїми російськомовними піснями український артист просуває культуру країни-агресорки.

"Поки хлопці та дівчата на передовій захищають нашу країну, ризикують своїм життям, Олег Кензов живе в своїй реальності. А як він виїхав за кордон зняти кліп? Хто і як випускає Олега Кензова знімати розкішні кліпи на яхтах? Зашкварник, який опрацьовує російську культуру! Хто взагалі ці слухачі, глядачі, які ходять на його концерти? Для мене це феномен!" — зазначив Богдан Беспалов.

Український блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Далі блогер ставить питання співаку, як саме він підтримував українську армію і що артист збирав зі своїх виступів. За словами Богдана Беспалова, Олег Кензов — це "неприємний персонаж".

"Покажи, будь ласка, як саме ти донатив, що ти саме збирав зі своїх концертів? Я хочу зрозуміти, я намагаюся зрозуміти. Продажний, неприємний, неприйнятний персонаж Олег Кензов у наших реаліях!" — також додав український блогер.

Новий кліп Олега Кензова в YouTube

Днями український артист презентував нову пісню російською мовою "Я целую твои щеки". Вийшов також і кліп на цю пісню, де Олег знімається на розкішній яхті разом з молодою дівчиною. Цей кліп набрав більше 20 тисяч переглядів.

Реакція в мережі

На офіційній сторінці артиста теж з'явився цей кліп на російськомовну пісню.

Публікація зі сторінки Олега Кензова. Фото: скриншот з Instagram

Втім, коли співак розмістив фрагмент цього кліпу на своїй сторінці в Instagram, його одразу ж почали хейтити.

Чому мені так неприємно дивитися на те, як український мужик зараз кайфує на яхті і дуже цьому радіє окупантською мовою?

Була на твоєму концерті до повномасштабної, дуже сподобався. Але зараз співати пісні з яхти російською — це сором, невже це все не можна було заспівати соловʼїною???

До Москви! Геть з України!!! Я розчарована

Ганьба, ти ж виходець з Полтавщини

Коментар зі сторінки Олега Кензова. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олега Кензова. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олега Кензова. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Олег Кензов зганьбився через свій виступ.

Раніше ми розповідали про те, що скандальний блогер Богдан Беспалов висловився про співака Олега Скрипку.

Також ми повідомляли про те, що український блогер Богдан Беспалов висловився про скандал з Володимиром Остапчуком.