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В окупованому Донецьку росіянка Бочкарьова розповіла про продовження зйомок "Щасливі разом"

18 жовтня 2023 17:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В окупованому Донецьку росіянка Бочкарьова розповіла про продовження зйомок "Щасливі разом"
Наталія Бочкарьова. Фото: Instagram Наталії Бочкарьової
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Напередодні російська актриса Наталія Бочкарьова, відома за роллю Даші Букіної у серіалі "Щасливі разом", провела зустріч із молоддю в окупованому Донецьку. Там вона заявила про початок зйомок нового сезону.

Повідомляє Типичный Донецк.

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Зйомки серіалу

Показ серіалу на телеекранах розпочався на початку 2000-х років. В новому сезоні з актрисою зіграють російські актори Якін, Дарія Сагалова, Логінов. 

Акторка зізналася, що неймовірно рада початку зйомок нового сезону у вересні цього року після десятирічної перерви.

"Змінилася форма, якщо раніше ми знімали лише у повільйоні, то зараз Букіни вийшли на вулицю", — зазначила Бочкарьова.

Наталія Бочкарьова
Наталія Бочкарьова під час зустрічі з молоддю у Донецьку. Фото: Типичный Донецк

Також раніше ми писали, що відомий український співак, репер і ведучий Олег Кензов презентував нову пісню російською мовою. Скандальний блогер Богдан Беспалов прокоментував прем’єру треку популярного артиста, висловивши свою думку стосовно того, навіщо він це робить.

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