В окупованому Донецьку росіянка Бочкарьова розповіла про продовження зйомок "Щасливі разом"

Наталія Бочкарьова. Фото: Instagram Наталії Бочкарьової

Напередодні російська актриса Наталія Бочкарьова, відома за роллю Даші Букіної у серіалі "Щасливі разом", провела зустріч із молоддю в окупованому Донецьку. Там вона заявила про початок зйомок нового сезону.

Повідомляє Типичный Донецк.

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Зйомки серіалу

Показ серіалу на телеекранах розпочався на початку 2000-х років. В новому сезоні з актрисою зіграють російські актори Якін, Дарія Сагалова, Логінов.

Акторка зізналася, що неймовірно рада початку зйомок нового сезону у вересні цього року після десятирічної перерви.

"Змінилася форма, якщо раніше ми знімали лише у повільйоні, то зараз Букіни вийшли на вулицю", — зазначила Бочкарьова.

Наталія Бочкарьова під час зустрічі з молоддю у Донецьку. Фото: Типичный Донецк

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