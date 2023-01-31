Годовщина свадьбы Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода — что написал певец

В годовщину свадьбы Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода певец поделился чувственными воспоминаниями
Украинский певец Дэвид Аксельрод и продюсер Елена Мозговая празднуют восьмую годовщину свадьбы. Первым любимую поздравил именно Владимир Ткаченко (настоящее имя артиста).
В своем Facebook Аксельрод опубликовал общую фотографию и поделился воспоминаниями.
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По словам Дэвида, последний день января 2015 года оказался прохладным и снежным.
"Она держала простой букет белых тюльпанов, а я держал ее, было очень скользко. В животике Соля бухала ножками и будто говорила — "Эй, я здесь! Я с вами! Вскоре встретимся". Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от традиционного поцелуя после подписей не отказались", — умилил поклонниц воспоминаниями певец.
До свадьбы с Дэвидом Аксельродом Елена Мозговая в течение десяти лет жила вместе с первым участником Украины на конкурсе "Евровидение-2003", певцом Александром Пономаревым. От него у продюсера есть дочь Евгения.
В 2006 году Елена Мозговая познакомилась с Владимиром Ткаченко. Сначала они только работали вместе, затем завязались романтические отношения. Звездная парочка несколько раз расходилась и снова сходилась, пока в 2015 году не сыграла свадьбу.
Соломия — первый и единственный общий ребенок пары. Кроме нее и Евгении от Пономарева, у Мозговой есть дочь Зоя от первого брака.
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