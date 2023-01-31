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В річницю весілля Олени Мозгової та Девіда Аксельрода співак поділився чуттєвими спогадами

31 січня 2023 16:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Річниця весілля Олени Мозгової та Девіда Аксельрода — що написав співак
Співак Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) та продюсерка Олена Мозгова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Український співак Девід Аксельрод та продюсерка Олена Мозгова святкують восьму річницю весілля. Першим кохану привітав саме Володимир Ткаченко (справжнє ім’я артиста).

У своєму Facebook Аксельрод опублікував спільну фотографію та поділився спогадами. 

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Деталі

За словами Девіда, останній день січня 2015 року видався прохолодним та сніжним. 

"Вона тримала простий букет білих тюльпанів, а я тримав її, було дуже слизько. В животику Соля буцкала ніжками і ніби казала — "Агов, я тут! Я з вами! Незабаром зустрінемось". Ми попросили без Мендельсона та урочистих промов, але від традиційного поцілунку після підписів не відмовились", — розчулив шанувальниць спогадами співак. 

До весілля з Девідом Аксельродом Олена Мозгова протягом десяти років жила разом з  першим учасником від України на конкурсі "Євробачення-2003", співаком Олександром Пономарьовим. Від нього у продюсерки є дочка, Євгенія.

У 2006 році Олена Мозгова познайомилася з  Володимиром Ткаченко. Спочатку вони лише працювали разом, потім зав’язались романтичні стосунки. Зіркова парочка кілька разів розходилися та знов сходилися, поки у 2015 році не зіграла весілля.

Соломія — перша і єдина спільна дитина пари. Окрім неї та Євгенії від Пономарьова, Мозгова має дочку Зою від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини.

Також ми розповідали, що американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір'ю: дитину народила інша жінка.

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