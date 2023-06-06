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В семье актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика случилось горе

6 июня 2023 10:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В семье актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика случилось горе
Актриса Наталья Денисенко и актер, защитник Украины Андрей Фединчик. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В семье актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика, защищающего нашу страну в рядах ВСУ, случилось горе. Умер отец звездного военнослужащего.

Об этом в своем Instagram сообщила Денисенко.

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Подробности

Наталка Денисенко сообщила, что последние несколько месяцев Григорий Афанасьевич Фединчик серьезно болел. Ее свекор скончался во вторник, 6 июня.

"Когда я говорила, что сейчас тяжелый период, то я имела именно это ввиду. Потому что после Пасхи мы получили самые неутешительные новости… Очень тяжело жить, знать, и ждать, что твой родной человек умирает. Еще труднее моему мужу и его семье. Мои соболезнования", — написала Наталка.

Денисенко отметила, что ее свекор был светлым, веселым и позитивным человеком. Он всегда ее поддерживал и утешал. В память актриса опубликовала несколько фотографий с родственником.

Свекор актрисы Наталки Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Одними из первых свои соболезнования выразили коллеги звездной пары: актер Тарас Цымбалюк, шоувумен Леся Никитюк, блогерша Екатерина Полтавская (жена Владимира Остапчука) и другие.

Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Напомним, ранее мы писали, что в семье популярной телеведущей Валентины Хамайко случилось горе. На войне погиб ее 21-летний пасынок Остап, защищавший нашу страну от оккупантов.

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