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У відомої телеведучої на війні загинув пасинок

4 червня 2023 08:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У відомої телеведучої на війні загинув пасинок
Телеведуча Валентина Хамайко. Фото: Instagram/valentinakhamaiko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В родині популярної телеведучої Валентини Хамайко сталося горе. На війні загинув її 21-річний  пасинок Остап, який боронив нашу країну від окупантів. 

Шокуючою та одночасно болісною новиною зірка ранкового шоу "Сніданок з 1+1" повідомила у своїх соцмережах.

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Загибель захисника України

Старший син чоловіка телеведучої від попереднього шлюбу, Андрія Оністрата, загинув 2 червня. За місяць герою України мало виповнитися 22 роки. До ЗСУ захисник нашої країни пішов добровільно на початку повномасштабної війни. За словами Валентини, цей рік став для нього роком перевтіленням.

Останні два місяці син та батько служили разом. Остап загинув при виконанні бойового завдання.

"В моєму серці назавжди буде його останній приїзд… Всього один вечір, але він був особливим. Усі діти зібрались разом в будинку бабусі і дідуся. Вони нагадували клубок котенят. Весь час про щось говорили, розпитували Остапа, грались і обіймались… Дай Боже сил усім нам пережити цю втрату і знайти правильні слова підтримки Андрію, мамі Остапа, дітям які живуть у війні і так рано починають розуміти що таке біль втрати і смерть", — написала телеведуча та опублікувала відео зі світлинами захисника України. 

За словами Андрія Оністрата, тіло Остапа йому мають віддати завтра, 5 червня. Похорон героя України заплановано на вівторок, 6 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на війні загинув режисер телеканалу "Малятко TV" Іван Кузьмінський. Також ми розповідали, що співачка Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром.

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